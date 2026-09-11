(En)quête d’images : Toulouse, 200 ans de photographie, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

(En)quête d’images : Toulouse, 200 ans de photographie Samedi 19 septembre, 10h00 Archives municipales Haute-Garonne

Gratuit, sur réservation, limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des célébrations du Bicentenaire de l’invention de la photographie, nous vous proposons un atelier permettant de redécouvrir Toulouse à travers l’ensemble de nos fonds photographiques, soit près de 200 ans de photographie ! Nous avions à cœur de vous donner à voir des archives photographiques rares, qui sortent rarement de nos magasins. À travers une sélection d’images documentant chacune à leur manière un pan de l’histoire de la ville et sur lesquelles vous aurez des enquêtes à mener, il s’agira de retracer en creux, l’histoire méconnue et pourtant très riche de la photographie à Toulouse.

Tout public

Sur réservation au 05.36.25.23.80 ou archives@mairie-toulouse.fr

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.36.25.23.80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQSQA2mInFh5Lo-pa5qINmetUM1FMNEZQR0ZISzdLTzNZTTM3NEhPRTg0QiQlQCN0PWcu »}] [{« link »: « mailto:archives@mairie-toulouse.fr »}] Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.

Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.

À l’occasion des célébrations du Bicentenaire de l’invention de la photographie, nous vous proposons un atelier permettant de redécouvrir Toulouse à travers l’ensemble de nos fonds photographiques, à…

© Eugène Delon – Mairie de Toulouse, Archives municipales