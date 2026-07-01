Enquête en famille au Musée historique, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Musée historique de la ville de Strasbourg · Strasbourg
Informations pratiques
Enquête en famille au Musée historique Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30 Musée historique de la ville de Strasbourg Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Enquête en famille « L’esprit frappeur » (1h15), à partir de 10 ans.
L’inspecteur Marty revient pour résoudre une nouvelle enquête sur la place de la femme au XVIIe siècle à Strasbourg.
Musée historique de la ville de Strasbourg 2 rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Cathédrale Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu Le musée est installé dans le bâtiment de l’ancienne Grande Boucherie (1586-1588), possédant cinq niveaux dont trois de combles. Il comprend un corps central et deux ailes, ainsi qu’un escalier à vis datant de 1588. Ses structures intimes sont en bois : colonnes de soutènement en chêne, planches en sapin. Ses riches collections égrènent le fil du temps : maquettes, peintures et arts graphiques, armes et uniformes militaires ou objets de la vie quotidienne.
Enquête en famille : L’esprit frappeur (1h15)
© Musées de Strasbourg
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- L’été à Strasbourg Jeux de lumières sur la façade de la cathédrale Strasbourg 3 juillet 2026
- Secret de miel Le Vaisseau Strasbourg 4 juillet 2026
- L’été à Strasbourg Docks d’été Strasbourg 5 juillet 2026
- Webinaire : Comment structurer un collectif citoyens ? Propulsez l’énergie verte sur votre territoire ! En, ligne Strasbourg 6 juillet 2026
- Jeux de piste: Hérisson Le Vaisseau Strasbourg 7 juillet 2026