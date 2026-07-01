Enquête en famille au Musée historique, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Enquête en famille au Musée historique Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30 Musée historique de la ville de Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Enquête en famille « L’esprit frappeur » (1h15), à partir de 10 ans.

L’inspecteur Marty revient pour résoudre une nouvelle enquête sur la place de la femme au XVIIe siècle à Strasbourg.

Musée historique de la ville de Strasbourg 2 rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Cathédrale Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu Le musée est installé dans le bâtiment de l’ancienne Grande Boucherie (1586-1588), possédant cinq niveaux dont trois de combles. Il comprend un corps central et deux ailes, ainsi qu’un escalier à vis datant de 1588. Ses structures intimes sont en bois : colonnes de soutènement en chêne, planches en sapin. Ses riches collections égrènent le fil du temps : maquettes, peintures et arts graphiques, armes et uniformes militaires ou objets de la vie quotidienne.

Enquête en famille : L’esprit frappeur (1h15)

© Musées de Strasbourg