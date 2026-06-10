Enquête le jardin de Martin Muttersholtz
mercredi 21 octobre 2026 · Muttersholtz
Informations pratiques
Muttersholtz
Enquête le jardin de Martin
Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Venez aider Martin à ramener de la vie dans son jardin ! Il a besoin de vous pour l’aider dans sa quête et savoir quoi planter ! Une balade à travers les trames vertes et bleues de Muttersholtz
Venez aider Martin à ramener de la vie dans son jardin ! Martin aimerait terriblement voir des animaux dans son jardin… Après avoir mené des recherches, il a découvert qu’il fallait planter des arbres et des arbustes pour les attirer. Il a besoin de vous pour l’aider dans sa quête et savoir quoi planter ! Une balade à travers les trames vertes et bleues de Muttersholtz.
Programme soutenu par la Région Grand Est, la Commune de Muttersholtz, le PETR Sélestat Alsace centrale et la Communauté de communes de Sélestat et Territoires. 0 .
Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and help Martin bring life back to his garden! He needs you to help him in his quest to know what to plant! A walk through Muttersholtz’s green and blue webs
L’événement Enquête le jardin de Martin Muttersholtz a été mis à jour le 2026-06-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Muttersholtz (Bas-Rhin)
- Visite guidée Muttersholtz 10 septembre 2026
- Les foulées du Ried Muttersholtz 12 septembre 2026
- Concert Vertiges de l’amour Muttersholtz 12 septembre 2026
- Concert Jyzzel Muttersholtz 19 septembre 2026
- Projection la théorie du boxeur Muttersholtz 22 septembre 2026