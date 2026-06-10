Informations pratiques

Muttersholtz

Enquête le jardin de Martin

Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Venez aider Martin à ramener de la vie dans son jardin ! Il a besoin de vous pour l’aider dans sa quête et savoir quoi planter ! Une balade à travers les trames vertes et bleues de Muttersholtz

Venez aider Martin à ramener de la vie dans son jardin ! Martin aimerait terriblement voir des animaux dans son jardin… Après avoir mené des recherches, il a découvert qu’il fallait planter des arbres et des arbustes pour les attirer. Il a besoin de vous pour l’aider dans sa quête et savoir quoi planter ! Une balade à travers les trames vertes et bleues de Muttersholtz.

Programme soutenu par la Région Grand Est, la Commune de Muttersholtz, le PETR Sélestat Alsace centrale et la Communauté de communes de Sélestat et Territoires. 0 .

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

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English :

Come and help Martin bring life back to his garden! He needs you to help him in his quest to know what to plant! A walk through Muttersholtz’s green and blue webs

L’événement Enquête le jardin de Martin Muttersholtz a été mis à jour le 2026-06-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme