Enquête policière à la médiathèque !, Médiathèque le Fil, Lezennes

Informations pratiques

Enquête policière à la médiathèque ! Vendredi 2 octobre, 16h00 Médiathèque le Fil Nord

Sur inscription. De 10 à 99 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers des énigmes et des enquêtes.

À partir de 10 ans

Médiathèque le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Lille Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France 03.20.56.93.38 https://bm-lille.fr/bml/hellemmes-le-fil.aspx?_lg=fr-FR [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}]

Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers des énigmes et des enquêtes. A partir de 10 ans

©Médiathèque le Fil