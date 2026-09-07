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Enquête policière à la médiathèque !, Médiathèque le Fil, Lezennes

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque le Fil · Lezennes

Enquête policière à la médiathèque !, Médiathèque le Fil, Lezennes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque le Fil
Adresse
48 rue Faidherbe 59260 Lille
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Sur inscription. De 10 à 99 ans.

Enquête policière à la médiathèque ! Vendredi 2 octobre, 16h00 Médiathèque le Fil Nord

Sur inscription. De 10 à 99 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers des énigmes et des enquêtes.
À partir de 10 ans

Médiathèque le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Lille Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France 03.20.56.93.38 https://bm-lille.fr/bml/hellemmes-le-fil.aspx?_lg=fr-FR [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}]
Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers des énigmes et des enquêtes. A partir de 10 ans

©Médiathèque le Fil

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