Enquête policière à la médiathèque !, Médiathèque le Fil, Lezennes
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque le Fil · Lezennes
Informations pratiques
Enquête policière à la médiathèque ! Vendredi 2 octobre, 16h00 Médiathèque le Fil Nord
Sur inscription. De 10 à 99 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers des énigmes et des enquêtes.
À partir de 10 ans
Médiathèque le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Lille Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France 03.20.56.93.38 https://bm-lille.fr/bml/hellemmes-le-fil.aspx?_lg=fr-FR [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}]
Découvrez la médiathèque de manière ludique à travers des énigmes et des enquêtes. A partir de 10 ans
©Médiathèque le Fil
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