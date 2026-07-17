Enquête policière – Chasse aux trésors : La Brigade des empreintes animales a besoin de vous !, Place de l’Hôtel de Ville de Vincennes, Vincennes

Informations pratiques

Enquête policière – Chasse aux trésors : La Brigade des empreintes animales a besoin de vous ! Dimanche 20 septembre, 11h00 Place de l’Hôtel de Ville de Vincennes Val-de-Marne

Equipe composée de 2 à 6 personnes. Le duo « 1 adulte et 1 mineur » est accepté. Et aussi : 2 mineurs de 16 ans avec autorisation écrite des parents d’accepter le règlement du jeu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Tout était prêt pour la Grande Chasse aux trésors. Mais un vol a été commis la veille qui remet le jeu en cause !

… Et si un animal avait fait le coup ?

C’est là que l’enquête vous concerne, en tant que membre du Bureau des Empreintes Animales. Et déjà, une liste de suspects se dégage. 16 suspects pour être exact. Tous des animaux !

Qui a fait le coup ?

Vous enquêterez pour démêler le vrai du faux et trouvez qui a chapardé l’enveloppe et pourquoi.

3 parcours sont organisés à travers Vincennes, 2 pour les familles et 1 pour les adultes

Venez déguiser ! Vous serez plutôt Team détectives ou Team animaux suspects ? Un prix spécial sera remis à l’équipe la mieux déguisée (entre 2 et 6 joueurs).

Nombreux lots à gagner par tirage au sort (il se déroulera à 17h15, présence obligatoire)

Plus d’info : https://tourisme-vincennes-marnebois.fr

Place de l’Hôtel de Ville de Vincennes Place du Général Leclerc, 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://tourisme-vincennes-marnebois.fr »}] Place située devant la Mairie de Vijncennes RER A, station Vincennes

Métro Ligne 1 arrêt : Château de Vincennes

Grande Chasse aux trésors

pemb©tourisme.malangueauchat