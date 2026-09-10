Enquête sur le patrimoine en péril, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan

Informations pratiques

Enquête sur le patrimoine en péril Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Office de tourisme du Pays houdanais Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Mène l’enquête à l’Office de Tourisme du Pays Houdanais pour retrouver le patrimoine en danger du territoire ! Parmi les participants ayant trouvé toutes les bonnes réponses, un gagnant sera tiré au sort pour remporter un grand lot.

Office de tourisme du Pays houdanais 4 place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France http://www.tourisme-pays-houdanais.fr L’Office de Tourisme du Pays Houdanais, aménagé dans une ancienne grange au pied d’un donjon classé du XIIe siècle, propose chaque année des visites et expositions thématiques sur la ville de Houdan et le Pays Houdanais.

Jeu

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