Exposition Isabelle Baron, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan

Informations pratiques

Exposition Isabelle Baron Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Office de tourisme du Pays houdanais Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition d’Isabelle BARON, une artiste aux influences multiple du 2 au 29 septembre 2025, à l’Office de Tourisme du Pays Houdanais. L’artiste sera présente le 19 et le 26 septembre de 15h à 18h.

Office de tourisme du Pays houdanais 4 place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France http://www.tourisme-pays-houdanais.fr L’Office de Tourisme du Pays Houdanais, aménagé dans une ancienne grange au pied d’un donjon classé du XIIe siècle, propose chaque année des visites et expositions thématiques sur la ville de Houdan et le Pays Houdanais.

Exposition d’Isabelle Baron en sa présence

©Office de Tourisme du Pays Houdanais