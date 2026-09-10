UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Houdan

Jeux grandeur nature, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme du Pays houdanais · Houdan

Jeux grandeur nature, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme du Pays houdanais
Adresse
4 place de la Tour 78550 Houdan
Ville
78550 Houdan
Département
Yvelines

Jeux grandeur nature Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Office de tourisme du Pays houdanais Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Explorez le patrimoine du Pays Houdanais en vous amusant à l’Office de Tourisme du Pays Houdanais ! (sous réserve d’une météo favorable).

Office de tourisme du Pays houdanais 4 place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France http://www.tourisme-pays-houdanais.fr L’Office de Tourisme du Pays Houdanais, aménagé dans une ancienne grange au pied d’un donjon classé du XIIe siècle, propose chaque année des visites et expositions thématiques sur la ville de Houdan et le Pays Houdanais.
Jeu

©Office de Tourisme du Pays Houdanais

À voir aussi à Houdan (Yvelines)