Enquête sur le tabou des règles : un atelier engagé, ludique et créatif ! Les Vagues Paris
Enquête sur le tabou des règles : un atelier engagé, ludique et créatif ! Les Vagues Paris mardi 5 mai 2026.
Dans le cadre du festival des 10 ans de Règles Élémentaires « Changer les règles, pour changer le monde ! » tout le mois de mai, nous organisons le 5 mai 2026 une enquête du tabou !
Au programme : Un atelier ludique et interactif, en groupe, afin de déconstruire ses propres clichés autour des règles et ainsi penser une société plus inclusive !
Inspirée de la fresque du climat, cette enquête permet de découvrir des faits et anecdotes issus de l’histoire, des religions, de la publicité, de la pop culture et qui ont façonné notre manière de voir les règles.
Alors venez, seul.e ou à plusieurs pour lutter contre le tabou des règles, dans un endroit cocooning et inclusif !
Lieu : Les Vagues, 58 rue Sedaine 75011 Paris
Horaires : 19h-20h30
Atelier adapté à partir de 17 ans.
Atelier adapté aux personnes lisant et comprenant très bien le français.
Les places étant limitées, si vous annulez votre participation, merci de nous prévenir rapidement à l’adresse suivante : idf@regleselementaires.com
Venez découvrir et comprendre comment le sujet des menstruations a été traité de manière négative dans l’histoire, la science, la publicité…
Le mardi 05 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-05T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T19:00:00+02:00_2026-05-05T20:30:00+02:00
Les Vagues 58 rue Sedaine 75011 Paris
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfzivJ1lBbK35ZBFp9S0cXNrj5cWFzKSzWeV779Us2DY2L1g/viewform?usp=sharing&ouid=114527006765925161486 idf@regleselementaires.com
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