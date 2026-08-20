Enquêtes au musée et visites VIP, L’Atelier des savoir-faire, Ravilloles

Informations pratiques

Enquêtes au musée et visites VIP 19 et 20 septembre L’Atelier des savoir-faire Jura

Réservation et limité à 15 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi « En famille »

De 13h30 à 18h : Démonstration de tournage sur bois

Création de toupies multicolores tout au long de l’après-midi.

Découvrez le tournage sur bois, savoir-faire emblématique du Haut-Jura, à travers la réalisation d’un objet typique de l’enfance : la toupie. En buis, en frêne, rose, verte ou multicolore, Lilou Voisinne, tourneuse sur bois, présentera son artisanat à travers des démonstrations ludiques.

À 14h00 et à 16h00 : Enquêtes au musée

Le célèbre diamant de St Claudius a été volé au sein du musée de l’Atelier des savoir-faire. Aucun signe d’effraction. Les seules personnes présentes dans les lieux quelques heures avant le vol sont les artisans… L’un d’eux auraient-ils dérobé l’objet ?

En famille ou entre amis, venez explorer l’exposition « Coulisses en Lumière : l’artisanat d’art au service du spectacle » pour collecter des indices, résoudre les énigmes des artisans et retrouver le diamant disparu.

Dimanche « connaisseurs » :

De 13h30 à 18h : Démonstration de tournage sur bois

Lilou Voisinne, tourneuse sur bois, donne un autre regard sur le tournage, à travers la réalisation de pièces techniques et innovantes. D’un simple morceau de bois découle des sculptures uniques et artistiques.

A 14h00 et à 16h00 : Visites guidées « En coulisses »

Accompagné d’un guide, parcourez les différents espaces de l’Atelier des savoir-faire, entrez dans l’histoire de l’artisanat dans le Jura, et vivez une expérience privilégiée. Approchez au plus près des pièces habituellement exposées sous vitrines et découvrez les coulisses de nos collections.

On vous ouvre les vitrines !

L’Atelier des savoir-faire 1 Grande Rue, 39170 Ravilloles Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 42 65 06 http://www.atelierdessavoirfaire.fr https://www.facebook.com/jura.creatif/;https://www.instagram.com/atelierdessavoirfaire/?hl=fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 42 65 06 »}] Structure publique mettant en avant l’artisanat local (musée, boutique, espace de formation, sentier). Parking sur place.

Samedi « familial »

© asf