Ensemble Aswatna Ce qui nous lie La visitation Limoges

Ensemble Aswatna Ce qui nous lie

La visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Retrouvez notre ensemble Musiques et Chants ASWATNA (Nos Voix) dirigé par Mohamed Belarem. Notre ensemble se compose de musiciens (oud, violon, darbouka, orgue, guitare) et d’une dizaine de chanteurs et chanteuses. C’est un spectacle sur le thème du lien, qui fera la part belle à la danse orientale et à la lecture de poésie issue d’auteurs et autrices du Proche-Orient, Moyen-Orient, Maghreb,… .

La visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 25 18 07 dalila.hellal@orange.fr

