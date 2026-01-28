Ensemble Aswatna Ce qui nous lie La visitation Limoges
Ensemble Aswatna Ce qui nous lie La visitation Limoges samedi 30 mai 2026.
Ensemble Aswatna Ce qui nous lie
La visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Retrouvez notre ensemble Musiques et Chants ASWATNA (Nos Voix) dirigé par Mohamed Belarem. Notre ensemble se compose de musiciens (oud, violon, darbouka, orgue, guitare) et d’une dizaine de chanteurs et chanteuses. C’est un spectacle sur le thème du lien, qui fera la part belle à la danse orientale et à la lecture de poésie issue d’auteurs et autrices du Proche-Orient, Moyen-Orient, Maghreb,… .
La visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 25 18 07 dalila.hellal@orange.fr
