Le Blanc

Ensemble Baroque Prélude

Rue de l’église Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

L’Ensemble Baroque Prélude, composé de 5 musiciens, se produira en l’église St Étienne pour un concert de musique baroque.

L’Ensemble Baroque Prélude, formation légère de musique de chambre, est composé de 5 musiciens Violon, flûtes traversières, violoncelle, épinette, chanteurs (soprano et basse également instrumentistes). Répertoire vocal et instrumental de J.S. Bach, Heinrich Schütz (extraits de Cantates), et œuvres instrumentales de Jean-Marie Leclair, , Carl Philipp Emmanuel Bach, Georg Friedrich Handel, Joseph Bodin de Boismortier, Robert de Visée, Bourvil. .

Rue de l’église Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

As part of the Heritage Days program, the town of Le Blanc is offering English music from the Elizabethan period with the Jacques Moderne ensemble.

L’événement Ensemble Baroque Prélude Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-07 par Destination Brenne