Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ensemble Baroque Prélude Le Blanc

Ensemble Baroque Prélude Le Blanc

Ensemble Baroque Prélude Le Blanc dimanche 9 août 2026.

Adresse : Rue de l'église

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Le Blanc

Ensemble Baroque Prélude

Rue de l’église Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

L’Ensemble Baroque Prélude, composé de 5 musiciens, se produira en l’église St Étienne pour un concert de musique baroque.
L’Ensemble Baroque Prélude, formation légère de musique de chambre, est composé de 5 musiciens Violon, flûtes traversières, violoncelle, épinette, chanteurs (soprano et basse également instrumentistes). Répertoire vocal et instrumental de J.S. Bach, Heinrich Schütz (extraits de Cantates), et œuvres instrumentales de Jean-Marie Leclair, , Carl Philipp Emmanuel Bach, Georg Friedrich Handel, Joseph Bodin de Boismortier, Robert de Visée, Bourvil.   .

Rue de l’église Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Heritage Days program, the town of Le Blanc is offering English music from the Elizabethan period with the Jacques Moderne ensemble.

L’événement Ensemble Baroque Prélude Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-07 par Destination Brenne

À voir aussi à Le Blanc (Indre)