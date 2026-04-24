Ensemble Baroque Prélude Le Blanc
Ensemble Baroque Prélude Le Blanc dimanche 9 août 2026.
Le Blanc
Ensemble Baroque Prélude
Rue de l’église Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
L’Ensemble Baroque Prélude, composé de 5 musiciens, se produira en l’église St Étienne pour un concert de musique baroque.
L’Ensemble Baroque Prélude, formation légère de musique de chambre, est composé de 5 musiciens Violon, flûtes traversières, violoncelle, épinette, chanteurs (soprano et basse également instrumentistes). Répertoire vocal et instrumental de J.S. Bach, Heinrich Schütz (extraits de Cantates), et œuvres instrumentales de Jean-Marie Leclair, , Carl Philipp Emmanuel Bach, Georg Friedrich Handel, Joseph Bodin de Boismortier, Robert de Visée, Bourvil. .
Rue de l’église Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
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English :
As part of the Heritage Days program, the town of Le Blanc is offering English music from the Elizabethan period with the Jacques Moderne ensemble.
L’événement Ensemble Baroque Prélude Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-07 par Destination Brenne
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