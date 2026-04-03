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ENSEMBLE CANTORIA CHAPELLE SAINT-JOSEPH Reims

ENSEMBLE CANTORIA CHAPELLE SAINT-JOSEPH Reims

ENSEMBLE CANTORIA CHAPELLE SAINT-JOSEPH Reims vendredi 26 juin 2026.

Lieu : CHAPELLE SAINT-JOSEPH

Adresse : 177 RUE DES CAPUCINS

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-06-26

Fin : 2026-06-26

Heure de début : 20:00

ENSEMBLE CANTORIA Début : 2026-06-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CHAPELLE SAINT-JOSEPH 177 RUE DES CAPUCINS 51100 Reims 51

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