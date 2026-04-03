ENSEMBLE CANTORIA CHAPELLE SAINT-JOSEPH Reims

ENSEMBLE CANTORIA Début : 2026-06-26 à 20:00. Tarif : – euros.

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CHAPELLE SAINT-JOSEPH 177 RUE DES CAPUCINS 51100 Reims 51