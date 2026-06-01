Ensemble Cantoría Un soir à Madrid ¡ A la fiesta ! | Les Flâneries Musicales Chapelle Saint-Joseph Reims vendredi 26 juin 2026.

Reims

Ensemble Cantoría Un soir à Madrid ¡ A la fiesta ! | Les Flâneries Musicales

Chapelle Saint-Joseph 177 Rue des Capucins Reims Marne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Tout public

Tout au long du XVIIe siècle et jusque tard dans le siècle suivant, la démarcation entre profane et sacré dans l’Espagne musicale devint si ténue que des critiques montèrent au sein même de l’Église catholique devant le faste parant certaines cérémonies. La période de Noël, notamment, favorisait de véritables concerts attirant une foule nombreuse avide de plaisirs sonores. Portés par des compositeurs tels que Cererols, Romero, Murcia ou San Juan, les villancicos pour le versant vocal et les jácaras dans le domaine instrumental connurent une floraison prodigieuse, emplissant les églises d’une allégresse contagieuse.

Sans doute l’une des formations baroques les plus dynamiques de ces dernières années, l’Ensemble espagnol Cantoría placé sous la direction de Jorge Losana nous replonge dans cette musique radieuse, avec une virtuosité sans faille et une énergie irrésistible. Cantoría sera, à n’en pas douter, une révélation pour beaucoup. .

Chapelle Saint-Joseph 177 Rue des Capucins Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Ensemble Cantoría Un soir à Madrid ¡ A la fiesta ! | Les Flâneries Musicales

L’événement Ensemble Cantoría Un soir à Madrid ¡ A la fiesta ! | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès