Informations pratiques

Carnac

Ensemble de musique de chambre Alla Breve , voyage musical à travers l’Europe

Eglise St Cornély Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Alla Breve est un terme musical italien qui invite à diviser par deux la durée des notes le rythme à la brève consiste à doubler la vitesse d’exécution d’un morceau de musique. L’ensemble de musique de chambre Alla Breve propose un programme où se mêlent tradition classique, élan romantique et influences nationales avec des œuvres de compositeurs célèbres (Mozart, Brahms, Dvorak…) et de belles pages d’auteurs moins connus (Bruch,Lessel…). Enfin, la mélodie française sera mise en valeur avec des airs pour soprano de Massenet et Fauré.

Billetterie sur place à partir de 20h00 .

Eglise St Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 98 52 57 97

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English :

L’événement Ensemble de musique de chambre Alla Breve , voyage musical à travers l’Europe Carnac a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon