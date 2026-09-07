Ensemble, dialoguons – visite Banque de France de Versailles, Banque de France de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Ensemble, dialoguons – visite Banque de France de Versailles Samedi 19 septembre, 09h00, 10h15, 11h30, 13h45, 15h00, 16h15 Banque de France de Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Pour la première fois en 2026, la Banque de France de Versailles ouvrira ses portes au public pour permettre, au-delà de la simple visite des locaux, un véritable dialogue avec les citoyens qu’elle sert. Des ateliers, conférences et animations seront proposés.

Pendant 1h15, vous accéderez à différents stands pour mieux connaitre les missions de la Banque de France, vous parcourerez la succursale des Yvelines et vous visiterez l’ancienne salle forte.

Vous pourrez poser vos questions au personnel de la Banque de France.

La salle forte ne sera pas accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Banque de France de Versailles 50 boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/banque-de-france-_-succursale-de-versailles-jep-2026 »}]

Visite libre, Visite commentée avec ateliers, conférences, stands et animations

©banque de france