Speak-dating (anglais), Bibliothèque Choiseul, Versailles
jeudi 17 septembre 2026 · Bibliothèque Choiseul · Versailles
Informations pratiques
Speak-dating (anglais) Jeudi 17 septembre, 17h00 Bibliothèque Choiseul Yvelines
Sur inscription 1 mois à l’avance
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T17:00:00+02:00 – 2026-09-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T17:00:00+02:00 – 2026-09-17T18:00:00+02:00
Bibliothèque Choiseul 5, rue de l’Indépendance américaine – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972890 »}] Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur sept sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Choiseul) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics à partir de 12 ans.
Pour échanger en langue étrangère et améliorer sa pratique en discutant en binôme sur différents thèmes. Dès 16 ans.
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