Ensemble Fontevraud-l’Abbaye
Ensemble Fontevraud-l’Abbaye jeudi 14 mai 2026.
Fontevraud-l’Abbaye
Ensemble
Place Saint Michel Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:30:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Une exposition du Collectif ENSEMBLE , composé de 8 artistes, vous est proposée.
ENSEMBLE, nos diversités nous assemblent .
Retrouvez Elizabeth Chedanne (peinture à l’eau), Catherine Debeauvais (céramique et bois flotté), Delphine Vaillant (artisan d’art tapissier), Atelier Terre à tout Fer (céramique), Corinne Lelaumier (tableaux de verre), Jean Albert Barreau (peinture à l’huile), Maxence Gérard (peinture acrylique), Daniel Pino (sculpture métal).
PRECISIONS HORAIRES
Du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026 de 10h30 à 18h. .
Place Saint Michel Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 34 32 63 co.lelaumier@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exhibition by the 8-artist ENSEMBLE collective.
L’événement Ensemble Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Fontevraud-l'Abbaye (Maine-et-Loire)
- Présentation flash – Un chef-d’œuvre du musée d’Orsay dévoilé, Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud, Fontevraud-l’Abbaye 23 mai 2026
- La classe, l’œuvre ! – édition 2026, Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud, Fontevraud-l’Abbaye 23 mai 2026
- Musée en scène, Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud, Fontevraud-l’Abbaye 23 mai 2026
- Les voix du Macadam Ensemble résonnent à Fontevraud, Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud, Fontevraud-l’Abbaye 23 mai 2026
- Exposition estivale au musée d’Art moderne de Fontevraud La chambre et l’atelier ; photographie & peinture Fontevraud-l’Abbaye 6 juin 2026