Fontevraud-l’Abbaye

Ensemble

Place Saint Michel Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:30:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Une exposition du Collectif ENSEMBLE , composé de 8 artistes, vous est proposée.

ENSEMBLE, nos diversités nous assemblent .

Retrouvez Elizabeth Chedanne (peinture à l’eau), Catherine Debeauvais (céramique et bois flotté), Delphine Vaillant (artisan d’art tapissier), Atelier Terre à tout Fer (céramique), Corinne Lelaumier (tableaux de verre), Jean Albert Barreau (peinture à l’huile), Maxence Gérard (peinture acrylique), Daniel Pino (sculpture métal).

PRECISIONS HORAIRES

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026 de 10h30 à 18h. .

Place Saint Michel Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 34 32 63 co.lelaumier@orange.fr

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English :

An exhibition by the 8-artist ENSEMBLE collective.

L’événement Ensemble Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME