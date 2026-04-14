La classe, l’œuvre ! – édition 2026, Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud, Fontevraud-l’Abbaye

La classe, l’œuvre ! – édition 2026 Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

La classe, l’oeuvre ! est une opération adossée à la Nuit européenne des musées. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles de Varrains et du Coudray-Macouard ont été invités à découvrir des œuvres issues des collections du musée d’Art moderne de Fontevraud. Ils les ont étudiés tout au long de l’année pour apprendre à les interpréter. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, ils participeront à leur transmission en devenant « passeurs de culture » et en proposant une médiation libre aux visiteurs.

Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud Rue Saint Jean de l’Habit, 49590 Fontevraud-l’Abbaye, France Maine-et-Loire Pays de la Loire Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241517352 https://www.fontevraud.fr/fontevraud-le-musee-dart-moderne/ https://www.facebook.com/abbayedefontevraud/ [{« link »: « https://eduscol.education.gouv.fr/6600/la-classe-l-oeuvre »}] Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet, Kees van Dongen, Robert Delaunay, Juan Gris, André Derain, Germaine Richier… Autant de noms qui ont marqué l’histoire de l’art et qui figurent parmi l’importante collection d’Art moderne du couple de collectionneurs Martine et Léon Cligman, constituée tout au long de leur vie. Cette donation de plus de 800 œuvres vient enrichir de manière exceptionnelle la dimension patrimoniale et culturelle de Fontevraud. https://www.fontevraud.fr/informations-pratiques/

[La classe, l’oeuvre !](https://eduscol.education.gouv.fr/6600/la-classe-l-oeuvre) est une opération adossée à la Nuit européenne des musées. Les élèves de CE2, CM1 et CM12 des écoles de Varrains et…

crédit photo : Fontevraud, le musée d’Art moderne