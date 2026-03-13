Présentation flash – Un chef-d’œuvre du musée d’Orsay dévoilé, Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud, Fontevraud-l’Abbaye

Présentation flash – Un chef-d’œuvre du musée d’Orsay dévoilé Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le 23 mai 2026, le musée d’Art moderne de Fontevraud dévoile un prêt exceptionnel du musée d’Orsay dans le cadre de l’opération nationale « 100 œuvres qui racontent le travail » (23 mai – 4 octobre 2026).

Parmi les surprises musicales et théâtrales de la soirée, découvrez pour la première fois Un Vanneur de Jean-François Millet. Cette présentation, proposée à 21h et à 22h, vous plonge dans le quotidien du travail paysan au XIXᵉ siècle : un geste simple, répété, essentiel à la vie rurale.

Une rencontre courte et vivante pour découvrir comment l’art de Jean-François Millet élève la figure d’un homme au travail au rang de la peinture d’histoire : par la précision du geste technique, l’atmosphère vibrante des grains soulevés dans l’air et le réalisme du vêtement.

Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud Rue Saint Jean de l’Habit, 49590 Fontevraud-l’Abbaye, France Maine-et-Loire Pays de la Loire Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241517352 https://www.fontevraud.fr/fontevraud-le-musee-dart-moderne/ https://www.facebook.com/abbayedefontevraud/ [{« link »: « https://www.musee-orsay.fr/fr/magazine/2026-03-13/100-oeuvres-qui-racontent-le-travail »}] Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet, Kees van Dongen, Robert Delaunay, Juan Gris, André Derain, Germaine Richier… Autant de noms qui ont marqué l’histoire de l’art et qui figurent parmi l’importante collection d’Art moderne du couple de collectionneurs Martine et Léon Cligman, constituée tout au long de leur vie. Cette donation de plus de 800 œuvres vient enrichir de manière exceptionnelle la dimension patrimoniale et culturelle de Fontevraud. https://www.fontevraud.fr/informations-pratiques/

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le 23 mai 2026, le musée d’Art moderne de Fontevraud dévoile un prêt exceptionnel du musée d’Orsay dans le cadre de l’opération nationale « [**100 qui »…

crédit photo : Fontevraud, le musée d’Art moderne / Marc Domage