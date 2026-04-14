Musée en scène, Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud, Fontevraud-l’Abbaye

Musée en scène Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

En écho à la rencontre des élèves avec les œuvres du musée d’Art moderne, la compagnie de théâtre Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté propose aux classes de mettre en voix, en corps et en scène un court spectacle. Les écoliers sont impliqués dans le processus de création en venant nourrir et enrichir l’écriture du spectacle, faisant dialoguer les œuvres de Bernard Buffet et d’André Derain.

Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud Rue Saint Jean de l’Habit, 49590 Fontevraud-l’Abbaye, France Maine-et-Loire Pays de la Loire Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241517352 https://www.fontevraud.fr/fontevraud-le-musee-dart-moderne/ https://www.facebook.com/abbayedefontevraud/ [{« link »: « https://trpl.fr/ »}] Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet, Kees van Dongen, Robert Delaunay, Juan Gris, André Derain, Germaine Richier… Autant de noms qui ont marqué l’histoire de l’art et qui figurent parmi l’importante collection d’Art moderne du couple de collectionneurs Martine et Léon Cligman, constituée tout au long de leur vie. Cette donation de plus de 800 œuvres vient enrichir de manière exceptionnelle la dimension patrimoniale et culturelle de Fontevraud. https://www.fontevraud.fr/informations-pratiques/

En écho à la rencontre des élèves avec les œuvres du musée d’Art moderne, la compagnie de théâtre [_Le temps est propose aux classes de mettre en voix, en corps et en scène un court spectacle. Les le…

crédit photo : Fontevraud, le musée d’Art moderne / Marc Domage