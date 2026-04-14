Les voix du Macadam Ensemble résonnent à Fontevraud, Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud, Fontevraud-l’Abbaye

Les voix du Macadam Ensemble résonnent à Fontevraud Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Les 22 et 23 mai prochains, l’Abbaye royale de Fontevraud accueille un stage de direction de chœur mené par Étienne Ferchaud, directeur artistique de Macadam Ensemble. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, les stagiaires, accompagnés de huit chanteurs de Macadam Ensemble, proposeront une restitution de leur travail au sein du musée d’Art moderne. Réparties dans différents espaces, ces interventions musicales ponctueront la visite et offriront un autre regard sur les œuvres et les lieux. Une manière originale de découvrir le musée, portée par la rencontre entre musique et les collections du musée.

Le programme interprété :

Hieronimus Praetorius, Cantate Domino

J.S Bach, Komm, Jesu Komm

Francis Poulenc, Un soir de neige

David Lang, Again

Missy Mazzoli, Vesper Sparrow

Six interventions musicales dans le musée : 20h, 20h30, 21h15, 21h45, 22h15, 22h45

Musée d’Art moderne de l’abbaye royale de Fontevraud Rue Saint Jean de l’Habit, 49590 Fontevraud-l’Abbaye, France Maine-et-Loire Pays de la Loire Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241517352 https://www.fontevraud.fr/fontevraud-le-musee-dart-moderne/ https://www.facebook.com/abbayedefontevraud/ [{« link »: « https://www.macadamensemble.com/a-propos/ »}] Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet, Kees van Dongen, Robert Delaunay, Juan Gris, André Derain, Germaine Richier… Autant de noms qui ont marqué l’histoire de l’art et qui figurent parmi l’importante collection d’Art moderne du couple de collectionneurs Martine et Léon Cligman, constituée tout au long de leur vie. Cette donation de plus de 800 œuvres vient enrichir de manière exceptionnelle la dimension patrimoniale et culturelle de Fontevraud. https://www.fontevraud.fr/informations-pratiques/

Les 22 et 23 mai prochains, l’Abbaye royale de Fontevraud accueille un stage de direction de chœur mené par Étienne Ferchaud, directeur artistique de [Macadam À l’occasion de la Nuit des Musées, les …

crédit photo : Fontevraud Christophe Gagneux