Exposition estivale au musée d’Art moderne de Fontevraud La chambre et l’atelier ; photographie & peinture Fontevraud-l’Abbaye

Exposition estivale au musée d'Art moderne de Fontevraud La chambre et l'atelier ; photographie & peinture

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : Début : 2026-06-06 fin : 2026-10-05

Début : 2026-06-06

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-06-06

Fontevraud fête les 200 ans de la photographie avec l’exposition-événement La chambre et l’atelier ; photographie & peinture .

Dès son origine, la photographie s’est nourrie de la peinture, tant sur le plan esthétique que technique. La porosité entre les deux médiums est le reflet d’une transformation des pratiques artistiques depuis la fin du XIXe siècle. Rapidement, la photographie n’est plus un simple outil ou une rivale de la peinture, et elle s’émancipe. Riche d’un dialogue entre la collection permanente du musée et des œuvres photographiques modernes et contemporaines, l’exposition se déploiera également dans différents espaces de l’Abbaye royale de Fontevraud avec la présentation d’installations monumentales.

Un projet labellisé Bicentenaire de la photographie.

PRECISIONS HORAIRES

Du 06/06 au 05/10/2026, tous les jours.

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 73 52 welcome@fontevraud.fr

English :

Fontevraud celebrates 200 years of photography with the exhibition-event La chambre et l’atelier; photographie & peinture .

German :

Fontevraud feiert 200 Jahre Fotografie mit der Event-Ausstellung La chambre et l’atelier; photographie & peinture (Die Kammer und das Atelier; Fotografie und Malerei).

Italiano :

Fontevraud celebra i 200 anni della fotografia con la mostra-evento La chambre et l’atelier; photographie & peinture .

Espanol :

Fontevraud celebra 200 años de fotografía con la exposición-evento La chambre et l’atelier; photographie & peinture .

