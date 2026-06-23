ENSEMBLE HÉMIOLIA Soissons

Informations pratiques

Soissons

ENSEMBLE HÉMIOLIA

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Depuis l’Antiquité, les rives du Tibre à Rome sont marquées par la violence,

entre assassinats, crimes et complots. Cette atmosphère sombre perdure

à l’époque baroque, jusque dans les palais aristocratiques où intrigues et

meurtres côtoient musique et arts. Les compositeurs de l’époque, comme

Haendel, Montéclair ou Bononcini, s’inspirent de ces drames sanglants et

de la fascination pour la mort dans leurs cantates et oeuvres lyriques.

Le Tibre apparaît ainsi comme un lieu chargé de mystères et de secrets que

l’ensemble Hemiolia propose d’explorer.

Depuis l’Antiquité, les rives du Tibre à Rome sont marquées par la violence,

entre assassinats, crimes et complots. Cette atmosphère sombre perdure

à l’époque baroque, jusque dans les palais aristocratiques où intrigues et

meurtres côtoient musique et arts. Les compositeurs de l’époque, comme

Haendel, Montéclair ou Bononcini, s’inspirent de ces drames sanglants et

de la fascination pour la mort dans leurs cantates et oeuvres lyriques.

Le Tibre apparaît ainsi comme un lieu chargé de mystères et de secrets que

l’ensemble Hemiolia propose d’explorer. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Since ancient times, the banks of the Tiber in Rome have been marked by violence,

including assassinations, crimes, and conspiracies. This dark atmosphere persisted

through the Baroque era, even within aristocratic palaces where intrigues and

murders coexisted with music and the arts. Composers of the era, such as

Handel, Montéclair, and Bononcini, drew inspiration from these bloody dramas and

their fascination with death in their cantatas and operas.

The Tiber thus emerges as a place steeped in mysteries and secrets that

the Hemiolia ensemble invites us to explore.

L’événement ENSEMBLE HÉMIOLIA Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois