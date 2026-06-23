ENSEMBLE HÉMIOLIA Soissons
vendredi 4 décembre 2026 · Soissons
Informations pratiques
Soissons
ENSEMBLE HÉMIOLIA
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Depuis l’Antiquité, les rives du Tibre à Rome sont marquées par la violence,
entre assassinats, crimes et complots. Cette atmosphère sombre perdure
à l’époque baroque, jusque dans les palais aristocratiques où intrigues et
meurtres côtoient musique et arts. Les compositeurs de l’époque, comme
Haendel, Montéclair ou Bononcini, s’inspirent de ces drames sanglants et
de la fascination pour la mort dans leurs cantates et oeuvres lyriques.
Le Tibre apparaît ainsi comme un lieu chargé de mystères et de secrets que
l’ensemble Hemiolia propose d’explorer.
Depuis l’Antiquité, les rives du Tibre à Rome sont marquées par la violence,
entre assassinats, crimes et complots. Cette atmosphère sombre perdure
à l’époque baroque, jusque dans les palais aristocratiques où intrigues et
meurtres côtoient musique et arts. Les compositeurs de l’époque, comme
Haendel, Montéclair ou Bononcini, s’inspirent de ces drames sanglants et
de la fascination pour la mort dans leurs cantates et oeuvres lyriques.
Le Tibre apparaît ainsi comme un lieu chargé de mystères et de secrets que
l’ensemble Hemiolia propose d’explorer. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
Since ancient times, the banks of the Tiber in Rome have been marked by violence,
including assassinations, crimes, and conspiracies. This dark atmosphere persisted
through the Baroque era, even within aristocratic palaces where intrigues and
murders coexisted with music and the arts. Composers of the era, such as
Handel, Montéclair, and Bononcini, drew inspiration from these bloody dramas and
their fascination with death in their cantatas and operas.
The Tiber thus emerges as a place steeped in mysteries and secrets that
the Hemiolia ensemble invites us to explore.
L’événement ENSEMBLE HÉMIOLIA Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois
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