Ensemble Matheus Le Messie Le Quartz Brest

Informations pratiques

Brest

Ensemble Matheus Le Messie

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 19:00:00

fin : 2026-11-18 21:30:00

Date(s) :

2026-11-18

Chef-d’oeuvre absolu de Haendel, Le Messie traverse les siècles avec une puissance intacte. L’Ensemble fait revivre , dans toute sa ferveur, cet oratorio monumental.

Composée en 1741, l’œuvre déploie un vaste récit inspiré de la Bible, porté dans un même souffle par le chœur, les solistes et l’orchestre. Sur scène, airs lumineux et pages chorales se succèdent, jusqu’au célèbre Hallelujah qui embrase les salles depuis près de trois siècles. Fondé il y a trente‑cinq ans, l’Ensemble Matheus s’est imposé, avec le talent qu’on lui connaît, comme l’un des ambassadeurs du répertoire baroque. Sous la direction fougueuse de Jean‑Christophe Spinosi, il propose une nouvelle soirée d’élévation musicale, sublimée par l’énergie des interprètes.

Informations pratiques

Durée 2h30 avec entracte.

Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

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English :

L’événement Ensemble Matheus Le Messie Brest a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue