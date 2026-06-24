ENSEMBLE ORCHESTRAL DE LA CITÉ Soissons
ENSEMBLE ORCHESTRAL DE LA CITÉ Soissons samedi 13 mars 2027.
Soissons
ENSEMBLE ORCHESTRAL DE LA CITÉ
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:00:00
fin : 2027-03-13
Date(s) :
2027-03-13
A quelques jours de l’exact bicentenaire de la mort de
Beethoven, le 26 mars 1827, un programme en forme
d’héritage viennois autour de trois de ses figures tutélaires,
entre classicisme et romantisme. L’Ensemble Orchestral de
la Cité, réunissant pour une production annuelle musiciens
des Siècles et enseignants des conservatoires de l’Aisne,
au service de trois sommets représentatifs des univers de
l’opéra, du concerto et de la symphonie.
A quelques jours de l’exact bicentenaire de la mort de
Beethoven, le 26 mars 1827, un programme en forme
d’héritage viennois autour de trois de ses figures tutélaires,
entre classicisme et romantisme. L’Ensemble Orchestral de
la Cité, réunissant pour une production annuelle musiciens
des Siècles et enseignants des conservatoires de l’Aisne,
au service de trois sommets représentatifs des univers de
l’opéra, du concerto et de la symphonie. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
Just a few days before the exact bicentennial of
Beethoven’s death on March 26, 1827, a program celebrating
Vienna’s musical legacy, centered on three of his influential figures,
spanning the Classical and Romantic periods. The Ensemble Orchestral de
la Cité, brings together musicians
from Les Siècles and teachers from the conservatories of the Aisne
for an annual production,
presenting three masterpieces representative of the worlds of
opera, the concerto, and the symphony.
L’événement ENSEMBLE ORCHESTRAL DE LA CITÉ Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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