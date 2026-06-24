Soissons

ENSEMBLE ORCHESTRAL DE LA CITÉ

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

A quelques jours de l’exact bicentenaire de la mort de

Beethoven, le 26 mars 1827, un programme en forme

d’héritage viennois autour de trois de ses figures tutélaires,

entre classicisme et romantisme. L’Ensemble Orchestral de

la Cité, réunissant pour une production annuelle musiciens

des Siècles et enseignants des conservatoires de l’Aisne,

au service de trois sommets représentatifs des univers de

l’opéra, du concerto et de la symphonie.

A quelques jours de l’exact bicentenaire de la mort de

Beethoven, le 26 mars 1827, un programme en forme

d’héritage viennois autour de trois de ses figures tutélaires,

entre classicisme et romantisme. L’Ensemble Orchestral de

la Cité, réunissant pour une production annuelle musiciens

des Siècles et enseignants des conservatoires de l’Aisne,

au service de trois sommets représentatifs des univers de

l’opéra, du concerto et de la symphonie. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Just a few days before the exact bicentennial of

Beethoven’s death on March 26, 1827, a program celebrating

Vienna’s musical legacy, centered on three of his influential figures,

spanning the Classical and Romantic periods. The Ensemble Orchestral de

la Cité, brings together musicians

from Les Siècles and teachers from the conservatories of the Aisne

for an annual production,

presenting three masterpieces representative of the worlds of

opera, the concerto, and the symphony.

L’événement ENSEMBLE ORCHESTRAL DE LA CITÉ Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois