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Ensemble vocal SHLAMA et Isaris Junique Munier Petites fugues Épinal

Ensemble vocal SHLAMA et Isaris Junique Munier Petites fugues Épinal samedi 12 décembre 2026.

Adresse : 28 Rue de la Préfecture

Ville : 88000 Épinal

Département : Vosges

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif

Épinal

Ensemble vocal SHLAMA et Isaris Junique Munier Petites fugues

28 Rue de la Préfecture Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-12 17:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Périchorèse et souffle chanté

et danseuse derviche tourneurTout public
20  .

28 Rue de la Préfecture Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 

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English :

Perichoresis and sung breath

and whirling dervish dancer

L’événement Ensemble vocal SHLAMA et Isaris Junique Munier Petites fugues Épinal a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION

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