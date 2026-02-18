Épinal

Ensemble vocal SHLAMA et Isaris Junique Munier Petites fugues

28 Rue de la Préfecture Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-12 17:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Périchorèse et souffle chanté

et danseuse derviche tourneurTout public

20 .

28 Rue de la Préfecture Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

Perichoresis and sung breath

and whirling dervish dancer

L’événement Ensemble vocal SHLAMA et Isaris Junique Munier Petites fugues Épinal a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION