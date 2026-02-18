Ensemble vocal SHLAMA et Isaris Junique Munier Petites fugues Épinal
Ensemble vocal SHLAMA et Isaris Junique Munier Petites fugues Épinal samedi 12 décembre 2026.
Épinal
Ensemble vocal SHLAMA et Isaris Junique Munier Petites fugues
28 Rue de la Préfecture Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-12 17:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Périchorèse et souffle chanté
et danseuse derviche tourneurTout public
20 .
28 Rue de la Préfecture Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
Perichoresis and sung breath
and whirling dervish dancer
L’événement Ensemble vocal SHLAMA et Isaris Junique Munier Petites fugues Épinal a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION
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