ENTOMA, installation artistique, Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt

ENTOMA, installation artistique 27 juin – 30 août Maison Jean Cocteau Essonne

conditions indiquées sur le site de la Maison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T11:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Le projet à six mains Entoma est né de la rencontre entre pointillisme et céramique sérigraphiée, soulignant la beauté discrète des insectes et leur rôle vital dans l’équilibre du vivant. Portée par l’artiste Simon Leumaire, plasticien, et les céramistes d’art Jean-Marc Fondimare et Gérard Réquillard, elle résonne avec l’œuvre de Cocteau. Cette installation explore des notions simples et fondamentales : la pureté des formes, le rapport au temps, le lien à la nature. Cette œuvre sur-mesure, composée de plusieurs panneaux de céramique sérigraphiée, met en lumière différentes espèces d’insectes franciliens, leur rendant leur place, essentielle au bon fonctionnement de la biodiversité.

Artiste plasticien : SIM.

Céramistes : Jean-Marc Fondimare et Gérard Réquillard.

Maison Jean Cocteau 15 rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France 01 71 63 89 85 https://maisonjeancocteau.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://maisonjeancocteau.com/ »}] La maison que Jean Cocteau a acquise en 1947 à Milly-la-Forêt et qu’il a habitée jusqu’à sa mort en 1963, géré par la Région Île-de-France depuis le 11 septembre 2019. Elle est labellisée « Maison des Illustres » par le ministère de la Culture. Après la mort de Cocteau, elle a appartenu à Edouard Dermit, son fils adoptif, puis à l’association Maison Cocteau, qui l’a acquise grâce au mécénat de Pierre Bergé et aux contributions des collectivités territoriales. L’association a restauré la maison et l’a ouverte au public à partir de 2010. Jean Cocteau, romancier, cinéaste, poète, dramaturge, dessinateur, artiste aux multiples facettes, a marqué l’histoire des arts du XXe siècle. L’artiste extrêmement fécond, qui n’a cessé de travailler jusqu’à sa mort, a été l’ami de tous les géants du siècle, de Proust à Picasso. À Milly, après le tournage de La Belle et la Bête, il a trouvé un refuge, loin de l’agitation parisienne, où il a créé pour lui et ses amis un univers qui lui ressemble : éclectique, mystérieux et poétique. Préserver cette maison et rendre plus lisible encore l’apport de cet artiste du XXe siècle, c’est mieux faire comprendre la richesse et la singularité de Jean Cocteau.

Installation de céramiques sérigraphiées ENTOMA dessin

SIM