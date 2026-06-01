Visite libre avec jeu photographique, Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt

Visite libre avec jeu photographique 5 – 7 juin Maison Jean Cocteau Essonne

Adultes : 11 € – Senior de plus de 65 ans : 9.50 € – Tarif réduit : 8 € – Gratuit pour les habitants de Milly-la-Forêt, les enfants de moins de 12 ans et les titulaires de la carte ICOM.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Lors de sa visite du jardin, le visiteur choisira un point de vue original ou inattendu et le prendra en photo à travers un cadre de tableau prêté par la Maison pour tenter de remporter un prix.

Maison Jean Cocteau 15 Rue du Lau, 91490 Milly-la-Forêt, France Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France +33171638985 https://maisonjeancocteau.com Jean Cocteau (1889-1963) est un artiste polymorphe. Sa rencontre avec Serge de Diaghilev, mécène et fondateur des Ballets russes, bouleverse son parcours artistique. Il s’essaie à la poésie, au théâtre, à la critique mais se fait aussi cinéaste. Il réalise en 1946 le film « La Belle et la Bête » pour lequel il reçoit le prix Louis Delluc. Son œuvre est profondément marquée par les mythes antiques, notamment dans les pièces de théâtre « Antigone » et « La Machine infernale ». Jean Cocteau et Jean Marais achètent la maison du bailli à Milly-la-Forêt en 1947. Cocteau y écrit le poème « Requiem » et y conçoit le film « Le Testament d’Orphée ». Entré à l’Académie française en 1955, il conserve cette propriété jusqu’à sa mort en 1963. Il est inhumé dans la chapelle Saint-Blaise-des-Simples qu’il avait lui-même décorée en 1959.

Visite libre avec jeu photographique

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