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Entrainement découverte Rugby XIII 13-16 ans Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Entrainement découverte Rugby XIII 13-16 ans Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Entrainement découverte Rugby XIII 13-16 ans Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Complexe Sportif Mangin Beaulieu

Adresse : Rue des Boires

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : gratuit Il n'y a pas besoin de réverser.Pour toutes informations, vous pouvez contacter Nolann vita13tigres@gmail.com / 0631234726

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 18:00 – 19:30
Gratuit : oui gratuit Il n’y a pas besoin de réverser.Pour toutes informations, vous pouvez contacter Nolann vita13tigres@gmail.com / 0631234726 Jeune Public 

Cet entraînement pour les jeunes de 13 à 16 ans est ouvert à tous, débutants comme joueurs confirmés.Les jeunes peuvent venir accompagnés de leurs amis et essayer librement.Nous serons ravis de vous accueillir sur le terrain.

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
0631234726


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