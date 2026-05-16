Entrainement découverte Rugby XIII 13-16 ans Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 18:00 – 19:30

Gratuit : oui gratuit Il n’y a pas besoin de réverser.Pour toutes informations, vous pouvez contacter Nolann vita13tigres@gmail.com / 0631234726 Jeune Public

Cet entraînement pour les jeunes de 13 à 16 ans est ouvert à tous, débutants comme joueurs confirmés.Les jeunes peuvent venir accompagnés de leurs amis et essayer librement.Nous serons ravis de vous accueillir sur le terrain.

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

0631234726



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