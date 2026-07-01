Informations pratiques

Loudenvielle

entrainement public Aviron Bayonnais

Valgora LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Entrainement public de rugby de l’Aviron Bayonnais

L’équipe de rugby basque de l’Aviron Bayonnais a choisi Loudenvielle pour son stage de pré-saison du 14 au 18 juillet. Entrainement public le mercredi 15 juillet matin, suivi d’une rencontre avec les joueurs et séance de dédicaces. .

Valgora LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

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English :

Aviron Bayonnais Public Rugby Practice

L’événement entrainement public Aviron Bayonnais Loudenvielle a été mis à jour le 2026-07-07 par OT de la Vallée du Louron|CDT65