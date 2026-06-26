Entraînements découvertes du rugby à Gourdon STADE LOUIS DELPECH Gourdon
jeudi 2 juillet 2026 · STADE LOUIS DELPECH · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Entraînements découvertes du rugby à Gourdon
STADE LOUIS DELPECH 7 Avenue Marc Baudru Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 19:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09
Deux entraînements pour découvrir les joies du ballon ovale en équipe cadets (enfants nés en 2011 et 2012)
Deux entraînements pour découvrir les joies du ballon ovale en équipe cadets (enfants nés en 2011 et 2012)
.
STADE LOUIS DELPECH 7 Avenue Marc Baudru Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 37 07 72 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two training sessions to discover the joys of rugby as part of a cadet team (children born in 2011 and 2012)
L’événement Entraînements découvertes du rugby à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Séances de découverte rugby féminin à Gourdon STADE LOUIS DELPECH Gourdon 1 juillet 2026
- Tournoi rugby à 5 féminin à Gourdon STADE LOUIS DELPECH Gourdon 1 juillet 2026
- Exposition Sous la surface, beauté et désillusion de Salton Sea Californie Place Poujade Gourdon 2 juillet 2026
- Marché des Producteurs de Pays Bienvenue à la Ferme à Gourdon Kiosque Gourdon 2 juillet 2026
- Rencontre avec l’autrice Réjane Édouard Librairie Des Livres et Vous Gourdon 4 juillet 2026