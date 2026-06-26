Entraînements découvertes du rugby à Gourdon STADE LOUIS DELPECH Gourdon

Informations pratiques

Gourdon

Entraînements découvertes du rugby à Gourdon

STADE LOUIS DELPECH 7 Avenue Marc Baudru Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 19:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09

Deux entraînements pour découvrir les joies du ballon ovale en équipe cadets (enfants nés en 2011 et 2012)

Deux entraînements pour découvrir les joies du ballon ovale en équipe cadets (enfants nés en 2011 et 2012)

.

STADE LOUIS DELPECH 7 Avenue Marc Baudru Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 37 07 72 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two training sessions to discover the joys of rugby as part of a cadet team (children born in 2011 and 2012)

L’événement Entraînements découvertes du rugby à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Gourdon