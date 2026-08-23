Entre ils et elle l’Espace VO Montauban

Informations pratiques

Montauban

Entre ils et elle

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 21:00:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Cette comédie tonitruante raconte une histoire moderne. Un Véritable succès !

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

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English : Between them and her

This uproarious comedy tells a modern story. A real hit!

L’événement Entre ils et elle Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban