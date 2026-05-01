Entre le sureau et l’aulne Médiathèque Donzy

Donzy

Entre le sureau et l’aulne

Médiathèque 10 Boulevard d’Osmond Donzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12 19:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Mardi 12 mai à 18h30 Entre le sureau et l’aulne , à la médiathèque de Donzy.

Durée 1h30 -Tout public Gratuit Sur réservation

Découverte de l’exposition Arbres remarquables de France et lecture botanique et poétique dans le jardin de la médiathèque.

Dans le cadre de La Fête de la Nature. .

Médiathèque 10 Boulevard d’Osmond Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51 mediatheques@coeurdeloire.fr

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English : Entre le sureau et l’aulne

L’événement Entre le sureau et l’aulne Donzy a été mis à jour le 2026-04-30 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)