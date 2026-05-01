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Entre le sureau et l’aulne Médiathèque Donzy

Entre le sureau et l’aulne Médiathèque Donzy

Entre le sureau et l’aulne Médiathèque Donzy mardi 12 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 10 Boulevard d'Osmond

Ville : 58220 Donzy

Département : Nièvre

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Donzy

Entre le sureau et l’aulne

Médiathèque 10 Boulevard d’Osmond Donzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12 19:30:00

Date(s) :
2026-05-12

Mardi 12 mai à 18h30 Entre le sureau et l’aulne , à la médiathèque de Donzy.
Durée 1h30 -Tout public Gratuit Sur réservation
Découverte de l’exposition Arbres remarquables de France et lecture botanique et poétique dans le jardin de la médiathèque.
Dans le cadre de La Fête de la Nature.   .

Médiathèque 10 Boulevard d’Osmond Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51  mediatheques@coeurdeloire.fr

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English : Entre le sureau et l’aulne

L’événement Entre le sureau et l’aulne Donzy a été mis à jour le 2026-04-30 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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