Discussions numériques avec Denis Defaut Médiathèque de Donzy Donzy
Discussions numériques avec Denis Defaut Médiathèque de Donzy Donzy mardi 10 février 2026.
Discussions numériques avec Denis Defaut
Médiathèque de Donzy 10 Boulevard d’Osmont Donzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:30:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-26
Discussions numériques avec Denis Defaut
Mardi 10 février l’Intelligence Artificielle
Jeudi 26 février Linux .
Médiathèque de Donzy 10 Boulevard d’Osmont Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51 mediatheques@coeurdeloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Discussions numériques avec Denis Defaut
L’événement Discussions numériques avec Denis Defaut Donzy a été mis à jour le 2026-02-02 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)