Discussions numériques avec Denis Defaut

Médiathèque de Donzy 10 Boulevard d’Osmont Donzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-26

Discussions numériques avec Denis Defaut

Mardi 10 février l’Intelligence Artificielle

Jeudi 26 février Linux .

Médiathèque de Donzy 10 Boulevard d’Osmont Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51 mediatheques@coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Discussions numériques avec Denis Defaut

L’événement Discussions numériques avec Denis Defaut Donzy a été mis à jour le 2026-02-02 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)