Discussions numériques avec Denis Defaut Médiathèque de Donzy Donzy mardi 10 février 2026.

Médiathèque de Donzy 10 Boulevard d’Osmont Donzy Nièvre

Gratuit
Début : 2026-02-10 14:30:00
2026-02-10 2026-02-26

Discussions numériques avec Denis Defaut
Mardi 10 février l’Intelligence Artificielle
Jeudi 26 février Linux   .

Médiathèque de Donzy 10 Boulevard d'Osmont Donzy 58220 Nièvre

