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Balade Feuillages et Fabulations le bourg Donzy

Balade Feuillages et Fabulations le bourg Donzy mercredi 27 mai 2026.

Lieu : le bourg

Adresse : Départ de l'église

Ville : 58220 Donzy

Département : Nièvre

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Donzy

Balade Feuillages et Fabulations

le bourg Départ de l’église Donzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Mercredi 27 mai à 14h30 Feuillages et fabulations (à Sainte-Colombe-des-bois)
Durée 1h30 Gratuit
Une balade au milieu des arbres et des histoires qu’ils ont à raconter …
Départ église de Sainte-Colombe-des-Bois
Parcours 1,5 km environ   .

le bourg Départ de l’église Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00 

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English : Balade Feuillages et Fabulations

L’événement Balade Feuillages et Fabulations Donzy a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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