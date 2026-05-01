Balade Feuillages et Fabulations le bourg Donzy
Balade Feuillages et Fabulations le bourg Donzy mercredi 27 mai 2026.
Donzy
Balade Feuillages et Fabulations
le bourg Départ de l’église Donzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Mercredi 27 mai à 14h30 Feuillages et fabulations (à Sainte-Colombe-des-bois)
Durée 1h30 Gratuit
Une balade au milieu des arbres et des histoires qu’ils ont à raconter …
Départ église de Sainte-Colombe-des-Bois
Parcours 1,5 km environ .
le bourg Départ de l’église Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00
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English : Balade Feuillages et Fabulations
L’événement Balade Feuillages et Fabulations Donzy a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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