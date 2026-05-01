Balade Feuillages et Fabulations le bourg Donzy

Donzy

Balade Feuillages et Fabulations

le bourg Départ de l’église Donzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Mercredi 27 mai à 14h30 Feuillages et fabulations (à Sainte-Colombe-des-bois)

Durée 1h30 Gratuit

Une balade au milieu des arbres et des histoires qu’ils ont à raconter …

Départ église de Sainte-Colombe-des-Bois

Parcours 1,5 km environ .

le bourg Départ de l’église Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00

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English : Balade Feuillages et Fabulations

L’événement Balade Feuillages et Fabulations Donzy a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)