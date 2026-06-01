Fête de la musique Parking de la piscine Donzy dimanche 21 juin 2026.

Donzy

Fête de la musique

Parking de la piscine 4 Rue de la Piscine Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous près de la piscine de Donzy pour la fête de la musique avec le groupe Panic Station et d’autres groupes amateurs locaux. Buvette et restauration sur place. .

Parking de la piscine 4 Rue de la Piscine Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Donzy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire