Fête de la musique Parking de la piscine Donzy
Fête de la musique Parking de la piscine Donzy dimanche 21 juin 2026.
Donzy
Fête de la musique
Parking de la piscine 4 Rue de la Piscine Donzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous près de la piscine de Donzy pour la fête de la musique avec le groupe Panic Station et d’autres groupes amateurs locaux. Buvette et restauration sur place. .
Parking de la piscine 4 Rue de la Piscine Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Donzy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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