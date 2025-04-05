La Folle Journée en Donziais Place Gambetta Donzy

Donzy

La Folle Journée en Donziais

Place Gambetta Centre-ville Donzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La Folle Journée en Donziais est de retour cet été, sur la Place Gambetta.

Au programme des spectacles et des concerts, food-trucks, buvette !

– A 15h15 spectacle jeune public, faites connaissance avec les z’animaux rigolos de la compagnie Pasqualine .

– A 16h30 spectacle. Quelle stratégie pour franchir un mur immense ? par le Collectif du Plateau .

– A 17h45 concert, découvrez le chant de Vesper et faites le plein de douceur et de poésie.

– A 19h30 spectacle. Comment atteindre l’immortalité ? Avec l’humour de la Compagnie Tout un Truc .

– A 21h15 concert avec les Madmen, qui reviennent pour dynamiter la soirée ! .

Place Gambetta Centre-ville Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 30 28 follejourneeendonziais@orange.fr

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English : La Folle Journée en Donziais

L’événement La Folle Journée en Donziais Donzy a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire