Causerie Les Arts précieux au Moyen-Âge par Sylvain CARRE Médiathèque de Donzy Donzy mercredi 18 février 2026.
Médiathèque de Donzy Boulevard d’Osmond Donzy Nièvre
Début : 2026-02-18 18:00:00
fin : 2026-03-11 19:30:00
2026-02-18 2026-03-11
Découpées en deux séances, ces causeries abordent le sujet sur deux périodes différentes du Moyen-Âge
– Mercredi 18 février Chefs d’œuvre d’orfèvrerie médiévale des royaumes barbares à l’an mil Vème-Xème siècles
– Mercredi 11 mars Chefs d’œuvre d’orfèvrerie médiévale art roman, art gothique XIe-XVe siècles .
