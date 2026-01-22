Causerie Les Arts précieux au Moyen-Âge par Sylvain CARRE Médiathèque de Donzy Donzy

Causerie Les Arts précieux au Moyen-Âge par Sylvain CARRE

Médiathèque de Donzy Boulevard d'Osmond Donzy Nièvre

Début : 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-03-11 19:30:00

Découpées en deux séances, ces causeries abordent le sujet sur deux périodes différentes du Moyen-Âge

– Mercredi 18 février Chefs d’œuvre d’orfèvrerie médiévale des royaumes barbares à l’an mil Vème-Xème siècles

– Mercredi 11 mars Chefs d’œuvre d’orfèvrerie médiévale art roman, art gothique XIe-XVe siècles .

Médiathèque de Donzy Boulevard d’Osmond Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51

