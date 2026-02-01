Atelier Plantes de sorcières Rue d’Osmond Donzy
mercredi 25 février 2026.
Atelier Plantes de sorcières
Rue d’Osmond Médiathèque de Donzy Donzy Nièvre
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Rendez-vous avec le Service Education à l’Environnement, pour cet atelier Plantes de sorcières .
Trois grains de belladone, un peu de poudre d’aconit, trois feuilles de mandragore… Au Moyen-Age, nombreuses sont les plantes, souvent toxiques, qui ont fait l’objet de mythes et légendes. Apprenons à mieux les connaître en s’amusant. .
Rue d'Osmond Médiathèque de Donzy Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51 mediatheques@coeurdeloire.fr
