Atelier Plantes de sorcières Rue d’Osmond Donzy

Rue d’Osmond Médiathèque de Donzy Donzy Nièvre

Début : 2026-02-25 14:30:00
Rendez-vous avec le Service Education à l’Environnement, pour cet atelier Plantes de sorcières .
Trois grains de belladone, un peu de poudre d’aconit, trois feuilles de mandragore… Au Moyen-Age, nombreuses sont les plantes, souvent toxiques, qui ont fait l’objet de mythes et légendes. Apprenons à mieux les connaître en s’amusant.   .

Rue d’Osmond Médiathèque de Donzy Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51  mediatheques@coeurdeloire.fr

