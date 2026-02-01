Atelier Plantes de sorcières Rue d’Osmond Donzy

Atelier Plantes de sorcières

Rue d’Osmond Médiathèque de Donzy Donzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Rendez-vous avec le Service Education à l’Environnement, pour cet atelier Plantes de sorcières .

Trois grains de belladone, un peu de poudre d’aconit, trois feuilles de mandragore… Au Moyen-Age, nombreuses sont les plantes, souvent toxiques, qui ont fait l’objet de mythes et légendes. Apprenons à mieux les connaître en s’amusant. .

Rue d’Osmond Médiathèque de Donzy Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51 mediatheques@coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Plantes de sorcières

L’événement Atelier Plantes de sorcières Donzy a été mis à jour le 2026-02-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)