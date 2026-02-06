Exposition Le Royaume Médiathèque de Donzy Donzy

Exposition Le Royaume

Médiathèque de Donzy 10 Boulevard d'Osmont Donzy Nièvre

Début : 2026-02-09

fin : 2026-03-09

2026-02-09

Exposition Le Royaume , par la bibliothèque Départementale du Cher, du 9 février au 9 mars.

Cette exposition propose une première approche de l’univers médiéval et de ses us et coutumes au travers du Royaume , série BD au ton humoristique et décalé. .

Médiathèque de Donzy 10 Boulevard d'Osmont Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

