Exposition Le Royaume Médiathèque de Donzy Donzy

Début : 2026-02-09
fin : 2026-03-09
2026-02-09
Exposition Le Royaume , par la bibliothèque Départementale du Cher, du 9 février au 9 mars.
Cette exposition propose une première approche de l’univers médiéval et de ses us et coutumes au travers du Royaume , série BD au ton humoristique et décalé. .
