Soirée concert et repas La Grande Brosse Donzy
Soirée concert et repas La Grande Brosse Donzy samedi 13 juin 2026.
Donzy
Soirée concert et repas
La Grande Brosse Dans le bourg Donzy Nièvre
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La musique et la bonne humeur seront à l’honneur à la Grande Brosse, lors de cette soirée repas avec concert du groupe Les Affoubertis.
Rendez-vous à 19h. Soirée sur réservation (avant le 8 juin), organisée par la Confrérie de Saint-Eloi des Brosses et La Promenade Enchantée. .
La Grande Brosse Dans le bourg Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 47 18 66
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English : Soirée concert et repas
L’événement Soirée concert et repas Donzy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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