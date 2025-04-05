Soirée concert et repas La Grande Brosse Donzy

Donzy

Soirée concert et repas

La Grande Brosse Dans le bourg Donzy Nièvre

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La musique et la bonne humeur seront à l’honneur à la Grande Brosse, lors de cette soirée repas avec concert du groupe Les Affoubertis.

Rendez-vous à 19h. Soirée sur réservation (avant le 8 juin), organisée par la Confrérie de Saint-Eloi des Brosses et La Promenade Enchantée. .

La Grande Brosse Dans le bourg Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 47 18 66

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English : Soirée concert et repas

L’événement Soirée concert et repas Donzy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire