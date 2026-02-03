Spectacle Ballades d’amant et de dame Médiathèque de Donzy Donzy
Spectacle Ballades d’amant et de dame Médiathèque de Donzy Donzy samedi 14 mars 2026.
Spectacle Ballades d’amant et de dame
Médiathèque de Donzy 10 Boulevard d’Osmont Donzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:30:00
fin : 2026-03-14 19:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Ballades d’amant et de dame , lecture musicale de poèmes médiévaux. .
Médiathèque de Donzy 10 Boulevard d’Osmont Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 73 64 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Ballades d’amant et de dame
L’événement Spectacle Ballades d’amant et de dame Donzy a été mis à jour le 2026-02-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)