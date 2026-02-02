Exposition Plantes voyageuses Médiathèque de Donzy Donzy

Exposition Plantes voyageuses

Médiathèque de Donzy 10 Rue d'Osmond Donzy Nièvre

Gratuit

Début : 2026-04-07

fin : 2026-05-07

2026-04-07

La grainothèque vous présente Plantes voyageuses

Les plantes développent des trésors d’invention pour perpétrer l’espèce, certaines pratiquent le saut d’obstacle, ou jouent les passagères clandestines. Grâce aux échanges commerciaux, aux conquêtes, aux pèlerinages et aux traductions de manuscrits, des espèces végétales ont été introduites en Europe depuis l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques. .

Médiathèque de Donzy 10 Rue d'Osmond Donzy 58220 Nièvre

