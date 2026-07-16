Entre les lignes, derrière les images 1903-1930. L’inquiétante normalité des archives de presse allemande., Le Magasin, Saint-Étienne

Informations pratiques

Entre les lignes, derrière les images 1903-1930.

L’inquiétante normalité des archives de presse allemande. 4 – 13 novembre Le Magasin Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T16:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T16:00:00+01:00 – 2026-11-13T19:00:00+01:00

À mes yeux, l’historien n’a pas pour tâche de ‘faire parler’ une représentation mais de permettre une juste confrontation avec le présent, de ‘faire entendre’ le mieux possible des ensembles de représentations/archives. Cette justesse passe par un travail d’écriture que l’on pourrait qualifier de montage et même d’accrochage.

Philippe Artières, 2015*

Au tournant des XIXe et XXe siècle, l’Allemagne prend la tête de la Seconde révolution industrielle. Inventions techniques et communications agencent un nouveau monde, particulièrement illustrée par la photographie et sa diffusion par le biais des journaux populaires d’actualité. Elle est ce lieu moderne où témoigner des évolutions en cours qui s’épanouissent et se répandent. Ces dernières sont essentiellement techniques et sociales, excitantes et parfois dangereuses.

Dans ce nouveau monde mouvant et en expansion, les systèmes de prédation dominent et la machine médiatique des nouvelles du monde s’agence au prisme d’une question : la standardisation qu’on appelle en Allemagne le type… des architectures aux loisirs, des objets à la vulgarisation scientifique. Le type concerne la technique et la science appliquée, la guerre, l’épopée coloniale, la consommation, la politique des corps.

La fréquentation des images proposées par les journaux illustrés de 1903 à 1930 procure une expérience immersive troublante si on la compare avec le monde d’aujourd’hui. L’analogique historique et le numérique contemporain semblent se répondre, voire s’intriquer. Les dispositifs en volume proposés au sein de l’exposition réemploient les photographies de presse issues des archives afin de partager, en volume, dans l’espace, les environnements visuels, techniques et esthétiques promus par les organes de presse. De l’expérience analogique des images surgissent des précisions ou des manières de proposer ces réalités.

À l’instar de l’historien Philippe Artières, c’est par l’accrochage et le montage que l’expérience des archives et l’incandescence de la période moderne peuvent être confrontées de manière parfois troublante à notre présent immédiat.

Avec l’exposition Entre les lignes et derrières les images, au-delà des nouvelles normes – les types – et des nouvelles pratiques, s’annoncent rétrospectivement les bouleversements et les lignes de fuite éloquentes des mécanismes d’une époque.

(*) P. Artières. « L’inscription dans un courant historiographique majeur », Sociétés et représentations, Nouveaux regards sur la critique d’art au XIXe siècle, 2015/2, p. 343-349.

Commissariat, direction scientifique et artistique

Catherine Geel, David Énon, Simone Fehlinger, Ernesto Oroza, Marie Lejault.

Artistes et designers, étudiant·es-chercheur·es (École nationale supérieure d’art et de design Nancy, École supérieure d’art et de design Saint-Étienne)

Ruby Balagizi (Art) ; Levin Buljubasic (Design); Thomas Chevalley (Art) ; Heloise Chever (Design) ; Nina Duchayne (Design graphique) ; Ysaure Herrscher (Art) ; Celia Mathe (Design) ; Rafael Martinez (Art) ; Yael Meiller (Design) ; Rose Noury (Design graphique) ; Daphnée Piernot (Design) ; Perrine Tristant (Design) ; Salomé Trotta (Design) ; Nolwen Vichard (Art).

L’exposition est accompagnée d’une édition des étudiant·es-chercheur·es :

Entre les lignes, derrière les images,1903-1930. L’inquiétante normalité des archives de presse allemandes

Format newspaper, 24 pages couleur. Les explications des dispositifs sont accompagnées des textes retransmis dans l’espace d’exposition. Avec les notules des étudiants-chercheurs sur la mise en forme des archives, des textes d’époques et un texte contemporain qui contextualise la part historique et les interpellations contemporaines.

L’exposition se déroule simultanément en 2 endroits à Saint-Étienne :

Au Magasin (20 rue Honoré de Balzac) et à L’Amicale Laïque Chapelon (16 place Jacquart)

Le Magasin 20 rue Honoré de Balzac 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42021 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 09 81 81 30 20 https://compagniero.fr https://www.instagram.com/lesgensdumagasin/ Le Magasin – Laboratoire de permanence chorégraphique est un espace où sont expérimentés l’art chorégraphique, le mouvement en général et la pensée critique. Associatif, collaboratif et participatif, Le Magasin est un lieu de rencontre, de débat et d’échanges, tour à tour laboratoire d’expérimentation quotidienne, espace de pratique, lieu de création, pôle de ressources amateur et professionnel autour du travail d’artistes, de chorégraphes et de penseurs.

C’est un projet transdisciplinaire, imaginé comme un espace ouvert à tous, militant pour l’accessibilité de l’art au plus grand nombre, sensible aux questions de société et à la diversité des cultures, intéressé par la didactique entre art contemporain et culture populaire, et engagé dans un processus de transmission, d’éducation et de médiation.

À mes yeux, l’historien n’a pas pour tâche de ‘faire parler’ une représentation mais de permettre une juste confrontation avec le présent, de ‘faire entendre’ le mieux possible des ensembles de par…

Sur un navire de guerre austro-hongrois, équipage de pont muni de masques à gaz, 1916

Extrait de la couverture du Berliner Illustrirte Zeitung, vol. XXV, n° 26, 25 juin 1916

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