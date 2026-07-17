Entre les lignes – impro autour du livre, Médiathèque intercommunale de Thouars, Thouars

Informations pratiques

Entre les lignes – impro autour du livre Vendredi 2 octobre, 11h00, 14h30 Médiathèque intercommunale de Thouars Deux-Sèvres

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T11:00:00+02:00 – 2026-10-02T11:45:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T15:30:00+02:00

Des livres pris au hasard parmi les rayonnages de la médiathèque. Quelques phrases lues par le.a spectateur.rice. Des mots qui s’envolent et un duo de comédiens qui invente la suite du récit. Roman, essai, bande dessinée, documentaire ou manga, tout est possible !

Médiathèque intercommunale de Thouars 12 rue Porte de Paris Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549664186 http://www.reseaulecturethouarsais.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0549664186 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@thouars-communaute.fr »}]

Biblis en folie 2026

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