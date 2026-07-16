Entre les lignes, l’art d’écrire, Médiathèque André Malraux, Strasbourg

Informations pratiques

Entre les lignes, l’art d’écrire Samedi 19 septembre, 09h30 Médiathèque André Malraux Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Dans la continuité de l’exposition «L’écriture décorative d’Alfred Erdmann» présentée en salle du patrimoine, le pôle Patrimoine et Illustration vous propose de poursuivre l’exploration de l’art de l’écrit à travers une sélection d’ouvrages et d’images autour de la lettre et de l’écriture.

Vous pourrez également décorer votre lettre et enrichir, ainsi, notre grand abécédaire participatif.

Médiathèque André Malraux 1 presqu’île André Malraux, 67076 Strasbourg Strasbourg 67100 Neudorf Collectivité européenne d’Alsace Grand Est La Médiathèque André Malraux est implantée sur le môle Seegmuller, origine du port de Strasbourg. Elle occupe un ancien bâtiment de l’armement construit dans les années 1930 et désaffecté en 2000. Le projet de réhabilitation a été l’œuvre des architectes Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart. Les grues de manutention ont été conservées et les autres bâtiments de l’ancien Armement Seegmuller ont également été réhabilités. Cet imposant silo symbolise une part importante de l’architecture industrielle du XXe siècle.

Béton brut, omniprésence du métal, tout contribue à se remémorer la grandeur passée du bâtiment industriel.

Cette médiathèque est située au cœur d’un nouveau centre urbain et culturel de Strasbourg, appelé Fronts de Neudorf qui s’inscrit dans un vaste projet d’urbanisme baptisé Deux Rives. Cet équipement exceptionnel de lecture publique, le plus important de la région Grand Est, se veut un lieu vivant et attractif.

Dans la continuité de l’exposition « L’écriture décorative d’Alfred Erdmann » présentée en salle du patrimoine, le pôle Patrimoine et Illustration vous propose de poursuivre l’exploration de l’art de…

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