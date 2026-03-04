Entre nature et Histoire au camp de la Courbe, Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château, Écouché les Vallées, Écouché-les-Vallées

Entre nature et Histoire au camp de la Courbe Samedi 3 octobre, 14h30 Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château, Écouché les Vallées Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Ce site naturel exceptionnel, fortifié par des remparts à l’Âge du Fer, vous révèlera tous ses secrets, lors d’une balade guidée à deux voix, par un médiateur du patrimoine et une animatrice nature. Dès 8 ans.

Parking du Camp fortifié de la Courbe, hameau du Haut du Château, Écouché les Vallées la Courbe, écouché Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
