Entre nosotras, Salle Quintin Loucher, Bordeaux

Entre nosotras 21 – 23 mai Salle Quintin Loucher Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T13:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Par : A la Mexicaine

“Entre Nosotras” est une série photographique qui explore la mémoire intime et la transmission émotionnelle entre femmes, à travers quatre générations d’une même lignée. Le projet interroge la manière dont les corps portent, consciemment ou non, les traces de celles qui les ont précédés : gestes hérités, silences transmis, formes de protection et de résistance.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Salle Quintin Loucher 96 rue de la Béchade Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine

Série photographique explorant la mémoire intime et la transmission émotionnelle entre femmes à travers quatre générations d’une même lignée. Exposition SALC

Stephanie Juarez