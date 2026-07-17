Entre Rhône et Saône, regards photographiques d’hier et d’aujourdhui, La Vorgine Et Ma Découverte, Lyon

Informations pratiques

Entre Rhône et Saône, regards photographiques d’hier et d’aujourdhui 19 et 20 septembre La Vorgine Et Ma Découverte Métropole de Lyon

50 personnes maximum par navigation, sur inscription, Tarif Adulte : 10 euros ; Tarif 5 à 16 ans : 5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, « Péniches du Val de Rhône » vous propose 6 navigations commentées au cœur de Lyon pour valoriser son patrimoine en revisitant la ville depuis le fleuve et la rivière, entre histoire et modernité.

A bord de la Vorgine Et Ma Découverte, nous vous proposerons de découvrir les évolutions du paysage urbain à l’aide de photographies anciennes (cartes postales), à comparer au paysage actuel :

– Parcours A 9h45-12h : en remontant le Rhône vers la Cité Internationale

– Parcours B 13h45-15h45 : en descendant le Rhône vers la Confluence et le port Edouard Herriot

– Parcours C : en remontant la Saône vers l’Île Barbe

Chaque parcours s’appuiera sur un carnet individuel à compléter, pour comparer les paysages d’hier et d’aujourd’hui au patrimoine photographique!

La Vorgine Et Ma Découverte 9 avenue Leclerc, 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 82 07 26 https://peniches.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/peniches-du-val-de-rhone/evenements/entre-rhone-et-saone-regards-photographiques-d-hier-et-d-aujourdhui »}] La vorgine Et Ma Découverte est un ancien bateau de transport de marchandise, de type Freycinet (38mx5m) réaménagé en 1993 pour accueillir à bord des classes en séjour. L’objectif : sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux, sous le prisme essentiel de la question de l’eau. Métro : ligne A (terminus de Perrache)

Tramway : T1 (arrêt quai Claude Bernard) ou T2 (arrêt Centre Berthelot)

Bus : 32 ou 96 (arrêt pont Galliéni rive gauche)

Vélo’v : bornes Saint-Luc/Saint-Joseph, Centre Berthelot et Quartier Général Frère

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, « Péniches du Val de Rhône » vous propose 6 navigations commentées au cœur de Lyon pour valoriser son patrimoine en revisitant la ville depuis…

©Yvan Carlot